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الإثنين، 08-11-2021 01:09 م

ضبط متورطين في مشاجرة انتشرت على مواقع التواصل في السعودية -فيديو

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الوكيل الإخباري-انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاجرة جماعية وقعت في مدينة جدة السعودية بين شخصين، أكدت السلطات لاحقا توقيفهما.

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ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها الرسمية بحساب "سناب شات"، مؤكدة القبض على أطراف المشاجرة.



 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان أن "الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض عليهما، وهما مواطنان، ضبط بحوزة أحدهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".


وفي حادثة منفصلة، انتشر مقطع فيديو لشجار جماعي آخر في مدينة جازان.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة جازان الرائد نايف حكمي، إن "الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة".

 

روسيا اليوم

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