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الثلاثاء، 15-08-2023 12:07 م

طائرات بريطانية تعترض قاذفتين روسيتين فوق اسكتلندا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات سلاح الجو اعترضت، أمس الاثنين، قاذفتين روسيتين أثناء مرورهما شمال جزر شيتلاند في اسكتلندا.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطائرات رصدت قاذفتي صواريخ بعيدة المدى روسيتين من طراز توبوليف تو-142 أثناء مرورهما قرب جزر شيتلاند في بحر الشمال "داخل منطقة حفظ الأمن الجوية الشمالية لحلف شمال الأطلسي".


واضافت، إنها أرسلت طائرات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انضمت اليها ناقلة (فوياجر) لتزويد الطائرات بالوقود الى أن ابتعدت القاذفات الروسية عن المنطقة.


وقال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي في البيان إن "طواقم سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيموث تراقب المجال الجوي البريطاني باستمرار وهي على استعداد للتحرك في أي لحظة لإبقاء بلادنا آمنة".


 




 

 


 

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