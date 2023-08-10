الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

حادث سير على طريق المطار - صورة

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

هام من الكهرباء الأردنية للمواطنين بشأن اللوحات الكهربائية في المنازل

حريق في جبل الحسين - فيديو

سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

الخميس، 10-08-2023 01:18 م

الصين تطلق 7 أقمار صناعية إلى الفضاء

64d4adc742360479dc353530


الوكيل الإخباري - أعلن تلفزيون الصين المركزي اليوم الخميس عن نجاح عملية إطلاق 7 أقمار صناعية صينية دفعة واحدة إلى الفضاء.

اضافة اعلان


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Galactic Energy الصينية نجحت بإطلاق 7 أقمار صناعية صغيرة إلى مدارات الأرض، منها قمر Xiguang 1-01 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.


نفذت عملية الإطلاق اليوم الخميس تمام الساعة 12:03 بتوقيت بكين (07:03 بتوقيت موسكو)، من قاعدة جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية، لتصبح هذه العملية سابع عملية إطلاق فضائي تستخدم فيها صواريخ Ceres 1 الصينية الصنع.


وCeres 1 هو صاروخ فضائي خفيف يعمل بالوقود الصلب يبلغ طوله 19 مترا وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل 400 كلغ من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة، واستخدمت الصين هذه الصواريخ لإطلاق 20 قمرا صناعيا حتى الآن.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0020

تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود

290522

بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا

64d4a9f64236047d7d6fb90c

هل تنشئ مصر أول متحف من نوعه في العالم؟

64d4b62042360470f05244b6

إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت

290543

حريق هائل في 4 صوامع للحبوب في لا روشيل الفرنسية

64d4a57a4c59b712f6049b6f

ارتفاع عدد قتلى الحريق في هاواي إلى 36

أخبار متعلقة
64d38a854236043f9f3250b9

الصين تسهل إجراءات التأشيرة للروس

274536

الصين.. حالة تأهب قصوى في بكين ومقاطعات مجاورة بسبب الأمطار الغزيرة

64c026d44236044120139464

واشنطن تدعو روسيا والصين لإقناع بيونغ يانغ بالتفاوض معها

64af9e4f4c59b760483767b5

تراجع تجارة الصين مع الولايات المتحدة

64ae23f342360456fe13f2f2

الصين تعرب عن قلقها إزاء "التحالف النووي" للناتو

64ad5afa4c59b779ea6a5534

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا