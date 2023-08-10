الصين تطلق 7 أقمار صناعية إلى الفضاء

الوكيل الإخباري - أعلن تلفزيون الصين المركزي اليوم الخميس عن نجاح عملية إطلاق 7 أقمار صناعية صينية دفعة واحدة إلى الفضاء.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Galactic Energy الصينية نجحت بإطلاق 7 أقمار صناعية صغيرة إلى مدارات الأرض، منها قمر Xiguang 1-01 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.



نفذت عملية الإطلاق اليوم الخميس تمام الساعة 12:03 بتوقيت بكين (07:03 بتوقيت موسكو)، من قاعدة جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية، لتصبح هذه العملية سابع عملية إطلاق فضائي تستخدم فيها صواريخ Ceres 1 الصينية الصنع.



وCeres 1 هو صاروخ فضائي خفيف يعمل بالوقود الصلب يبلغ طوله 19 مترا وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل 400 كلغ من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة، واستخدمت الصين هذه الصواريخ لإطلاق 20 قمرا صناعيا حتى الآن.

RT