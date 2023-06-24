عمدة موسكو يحث سكان المدينة على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط

الوكيل الاخباري- حث عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين سكان المدينة على التزام الهدوء، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة.



وكتب سوبيانين على "تليغرام": "أطلب منكم أن تثقوا بالمصادر الرسمية فقط، وأحثكم على مواصلة التزام الهدوء، وكما أكد الرئيس في خطابه، فإن قوتنا اليوم تكمن في وحدتنا".



وفي وقت سابق، أكد سوبيانين أن المعلومات المتداولة عن إغلاق مداخل العاصمة عارية عن الصحة.



وفي صباح اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.



وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.

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روسيا اليوم