الثلاثاء 16-04-2024
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الثلاثاء، 16-04-2024 09:03 ص

غروسي: لا دليل على امتلاك إيران سلاحا نوويا

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن الوكالة لم تر أي دليل على امتلاك إيران للسلاح النووي.

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وقال غروسي للصحفيين، إن "تراكم اليورانيوم المخصب حتى مستويات عالية جدا لا يعني وجود أسلحة نووية تلقائيا".

وأضاف: "لا تمتلك الوكالة أي معلومات أو دليل" على وجود أسلحة نووية لدى إيران.


وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول لإيران إن "تراكم المواد النووية عند مستويات قريبة أو متطابقة تقريبا مع مستوى السلاح النووي يثير التساؤلات لدى المجتمع الدولي".


وأكد: "ولذلك ندعوهم دائما إلى التعاون معنا بشكل كامل".

 

RT

 




 

 


 

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