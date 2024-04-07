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الأحد، 07-04-2024 09:52 ص

السلطات الإيرانية: اعتقال إرهابي شارك في هجوم على دورية للأمن جنوب شرقي البلاد

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، اعتقال أحد "الإرهابيين" الضالعين في الهجوم على دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة كورين أمس السبت.

وقال المركز الإعلامي لقيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان ببيان: "إن الإرهابيين هاجموا دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة كورين القريبة من مدينة زاهدان (مركز المحافظة) ما أدى إلى استشهاد 2 من عناصر الأمن وجرح ثالث".

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وأضاف البيان أن "الإرهابي المعتقل كان قد أصيب أثناء الاشتباك وأن البحث جار عن باقي الإرهابيين لاعتقالهم".

 

RT

 




 

 


 

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