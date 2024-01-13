غوتيريس يدين الهجوم على منطقة بمطار صومالي

الوكيل الاخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس اليوم السبت "بشدة الهجوم الذي وقع في منطقة مطار عدن أدي الدولي في مقديشو.

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وأدى الهجوم الذي وقع أمس، إلى مقتل أحد أفراد وحدة الحراسة الأوغندية التابعة للأمم المتحدة في مجمع الأمم المتحدة.



وأشار غوتيريس، في بيان صدر باسمه، إلى أن الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها محظورة بموجب القانون الدولي، معربا عن تضامن الأمم المتحدة ودعمها الكاملين لحكومة وشعب الصومال في كفاحهم ضد الإرهاب، بحسب تعبيره.

وأكد غوتيريس التزام المنظمة بدعم الصوماليين في رحلتهم نحو بلد مستقر وآمن ومزدهر.