فرقاطة روسية مزودة بصواريخ "كينجال" تدخل البحر المتوسط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن فرقاطة تابعة للبحرية الروسية مزودة بصواريخ "كينجال" فوق صوتية دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس في إطار تدريبات مخطط لها.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" ستواصل أداء المهام الموكلة إليها بموجب خطة استكشافية. ولم تقدم أي تفاصيل.



وكانت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي قد أفادت في وقت سابق بأن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة للأسطول، غادرت ميناء مصوع في إريتريا بعد زيارة له خلال رحلتها البحرية الطويلة.



وذكر بيان القيادة، أن الفرقاطة وصلت إلى ميناء مصوع في نهاية شهر مارس الماضي.



وأشار البيان إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.





سكاي نيوز عربية





