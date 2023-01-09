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الإثنين، 09-01-2023 12:22 م

فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات مدولبة قديمة

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الوكيل الاخباري- تعتبر دبابات AMX – 10 RC المدولبة التي تعهدت فرنسا بتسليمها لأوكرانيا أقل فاعلية حتى مقارنة بدبابات M55S التي وصلت مؤخرا أوكرانيا من سلوفينيا .

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وتعد نسخة مطوّرة من دبابة "تي – 55" السوفيتية الصنع.

 

يذكر أن إنتاج دبابات AMX – 10 RC  بدأ في سبعينيات القرن الماضي. وقد أنتج منها حتى عام 1984 نحو 450 دبابة واستخدمت غالبيتها قي القوات المسلحة الفرنسية وتم تصدير بعضها إلى بلدان أخرى.

 

والغاية الرئيسية من تلك الدبابات القديمة التي تنتمي إلى صنف المدرعات الثقيلة هي تنفيذ مهام الاستطلاع. وتم تزويدها بمدفع عيار 105 ملم الذي يستطيع مكافحة دبابات الجيل الأول فقط. أما ذخائر الضغط المنخفض التي تم تصنيعها خصيصا لتلك الدبابة فستعقّد حتما استخدامها.

ودروعها خفيف، ولا تستطيع أن تحمي أفراد طاقمها إلا من ذخائر عيار 30 ملم.

أما هيكلها السداسي العجلات فيُخصص للعمل في ظروف الصحراء، ومن المستبعد أن تُظهر فاعلية عالية في المعارك على الأراضي الأوكرانية.

وزن الدبابة يتراوح بين 17200 و22000 كلغ، قوة محركها 300 حصان، سرعتها على الطريق المعبدة 85 كلم/ساعة، مدى عملها 1000 كلم. وتضم أسلحتها بالإضافة على مدفع عيار 105 ملن رشاشيْن بعيار 7.62 ملم، أحدهما مضاد للجو.

ويشهد الجيش الفرنسي في الوقت الراهن استبدال AMX  10 RC بعربات الاستطلاع من جيل جديد من طراز EBRC Jaguar، لذلك قرر الموظفون الفرنسيون إرسال تلك الدبابات المدولبة القديمة إلى أوكرانيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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