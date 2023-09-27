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الأربعاء، 27-09-2023 09:04 م

فريق الإنقاذ الروسي في ليبيا يعلن اختتام مهمته في المناطق المنكوبة

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الوكيل الاخباري- أعلن ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الروسي في المناطق المنكوبة التي دمرها الإعصار "دانيال" في ليبيا.

وقال المتحدث: "بتعليمات من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اختتم فريق وزارة الطوارئ الروسية مهمته في ليبيا".

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وعمل رجال الإنقاذ الروس على مدار الساعة لمدة عشرة أيام، مسح خلالها الفريق مساحة 610 آلاف كيلومتر مربع و108 كيلومترات من الخط الساحلي خلال عملية البحث كما أزال ما يقرب من 2000 متر مكعب من الحطام.

وذكرت وكالة "تاس" أن فريق الإنقاذ الروسي انتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، كما ساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا.

وأفادت الوكالة بأن غواصي الوزارة قاموا بـ47 غطسة وانتشال 17 قاربا وسيارة إلى السطح.

 




 

 


 

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