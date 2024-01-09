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الثلاثاء، 09-01-2024 12:47 م

فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركبة تقل اعضاء من حزب الله

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الوكيل الإخباري - وثقت مقاطع فيديو المشاهد الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمركبة تقل اعضاء من حزب الله في بلدة الغندورية في جنوب لبنان .

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واغتالت اسرائيل اليوم 3 من اعضاء حزب الله  بعدما اغتالت القائد الميداني وسام طويل يوم أمس وفقا لما اكدت مصادر لوكالة رويترز  .

 

 




 

 


 

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