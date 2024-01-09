فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركبة تقل اعضاء من حزب الله

الوكيل الإخباري - وثقت مقاطع فيديو المشاهد الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمركبة تقل اعضاء من حزب الله في بلدة الغندورية في جنوب لبنان .
واغتالت اسرائيل اليوم 3 من اعضاء حزب الله بعدما اغتالت القائد الميداني وسام طويل يوم أمس وفقا لما اكدت مصادر لوكالة رويترز .
السيارة التي استهدفت في بلدة الغندورية تبعد عن المدارس حوالي ال٣٠٠ متر مما سبب حالة من الهلع عند الطلاب والاهالي pic.twitter.com/IBRxVG9PMx— ﮼محَمَّد،فَرحَاتْ (@mhamadfarhat) January 9, 2024
الغارات الإسرائيليّة المتتالية على الغندوريّة استهدفت موقعاً يبعد مئات الأمتار عن مدرستين رسميّة وخاصّة pic.twitter.com/Fxp8CNj5xk— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) January 9, 2024