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الإثنين، 20-06-2022 07:38 ص

فيديو - قتيل و3 إصابات بإطلاق نار في واشنطن

ش


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن مقتل مراهق وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي، بإطلاق النار الذي وقع خلال تجمع احتفالي في أحد الشوارع بوسط المدينة مساء الأحد.

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ووقع الحادث حوالي الساعة 6 مساء عندما تدخلت الشرطة لفض "تجمع غير مرخص" شارك فيه عدة مئات من الأشخاص بعد سلسلة من المناوشات بين الحاضرين، واستخدام أحدهم سلاحا ناريا.


وقال عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحفي "لدينا طفل قتل في حادث لم يكن التخطيط له جيدا، وشارك فيه أشخاص يحملون سلاحا". وأضاف: "حتى مع قيام الشرطة بإدارة الحشد في الموقع، استخدم شخص ما مسدسا ولقي طفل مصرعه"، داعيا إلى "محاسبة" المسؤولين عما جرى.


وحسب مسؤولين أمنيين، فإن القتيل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما. كما أصيب ثلاثة بالغين، بينهم ضابط شرطة.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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