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السبت، 02-09-2023 12:01 م

قائد انقلاب الجابون: لن نتعجل بإجراء الانتخابات

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الوكيل الإخباري - قال بريس أوليجي نجيما، قائد الانقلاب الذي أطاح برئيس الجابون علي بونجو، أمس الجمعة إنه يريد تجنب المسارعة بإجراء انتخابات "تكرر أخطاء الماضي" مع تصاعد الضغوط على المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.

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واستولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء الماضي بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة.


ووضع قادة الانقلاب بونجو قيد الإقامة الجبرية واختاروا الجنرال نجيما قائدا لمرحلة انتقالية. وأنهت عملية الاستيلاء سيطرة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عاما.


والانقلاب هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات وأدى إلى خروج حشود من الجماهير للاحتفال في شوارع العاصمة ليبرفيل لكنه لقي إدانة من الخارج والداخل.

 

البيان

 




 

 


 

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