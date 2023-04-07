قطر تعلن عن استضافتها لأضخم حدث عالمي بمجال التكنولوجيا

الوكيل الاخباري - أعلنت قطر اليوم عن استضافتها لمؤتمر "قمة الويب" خلال شهر آذار المقبل، وهو الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا على مستوى العالم.



وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية في بيان اليوم، إن مؤتمر "قمة الويب قطر"، الذي سيعقد في الدوحة، يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيجمع الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب نخبة من قادة الجيل الجديد الذين سيغيرون وجه العالم مستقبلًا.



وسيوفر المؤتمر على مدى الأعوام الخمسة القادمة، فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا، تربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بالإضافة إلى تلك القائمة في أوروبا، وشمال أمريكا وجنوبها وآسيا.

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وأشار البيان إلى أن استضافة هذا الحدث، تأتي بالتزامن مع ما يشهده قطاع التكنولوجيا في قطر من نمو متسارع مع توسع الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وفي ظل الدعم الحكومي للابتكار التكنولوجي.



ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المرتبة 28 عالميًا على صعيد القدرة على الابتكار، متفوقة على الدول الأخرى في المنطقة.



وتعمل قطر على تكثيف استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية، مع تركيزها على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) والأمن السيبراني.



وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، محمد بن علي المناعي، إن قطر تتطلع إلى استضافة الآلاف من القادة والمفكرين والمبتكرين الذين يصنعون المستقبل في مؤتمر "قمة الويب قطر"، مضيفًا أن المشاركين سيكتشفون سبل تنمية أعمالهم، فيما يستمتعون بتجربة الثقافة القطرية النابضة بالحياة، كما سيغتنم المؤتمر ما تتيحه المرافق والبنية التحتية المتطورة في قطر من مزايا لتسهيل السفر وتحقيق نمو اقتصادي متين.

بترا