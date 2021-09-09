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الخميس، 09-09-2021 03:20 م

قطر: مطار كابول جاهز 90% وإعادة فتحه تدريجية

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول قطري من على مدرج مطار كابول اليوم الخميس إن المطار جاهز للعمليات بنسبة 90 بالمئة تقريبا، لكن إعادة فتحه ستكون تدريجية وفقا للخطط.

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وقال مسؤول قطري آخر للصحفيين إن رحلة ستغادر المطار يوم غد الجمعة، مبينا أن طائرة غادرت كابول اليوم كانت رحلة منتظمة وليست عملية إجلاء.


كما وأفادت مصادر في العاصمة الأفغانية كابول بأن الخبراء العاملين على إعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي يتوقعون أنه سيكون جاهزا لاستئناف الرحلات الدولية في غضون الأيام القليلة القادمة.


وكان السفير القطري لدى أفغانستان، سعيد مبارك الخيارين، أعلن قبل أيام إعادة تشغيل المطار جزئيا "بحيث بدأت الرحلات المخصصة للمساعدات الإنسانية بالوصول، وعلى رأسها طائرة قطرية تحمل 15 طنا من المساعدات الغذائية" لأفغانستان.


من جهته، قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة وقطر على إدارة مطار كابول، مشيرا إلى إمكانية أن تتولى شركة خاصة أمن المطار إذا لم يسمح بوجود إحدى الدول.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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