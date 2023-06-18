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كوريا الجنوبية تجري أول تحقيق بالعمل الجبري في جارتها الشمالية

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الأحد، 18-06-2023 11:38 ص

كوريا الجنوبية تجري أول تحقيق بالعمل الجبري في جارتها الشمالية

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "يونهاب" بأن كوريا الجنوبية تنوي إجراء أول تحقيق في ممارسات العمل الجبري في الشمال من خلال مقابلات مع منشقين وصلوا إلى كوريا الجنوبية خلال السنوات الـ5 الماضية.

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وسيجري مركز سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية المقابلات حتى نهاية العام لمعرفة تفاصيل ممارسات العمل القسري التي تجري في مرافق الاحتجاز والمدارس والمنظمات الاجتماعية المختلفة في كوريا الشمالية، وفقا للمصادر.

وسينظر التحقيق الذي يجريه المركز التابع لوزارة الوحدة في التغييرات في ممارسات العمل الجبري قبل وبعد إطلاق نظام كيم جونغ-أون والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالعمل الجبري. تولى كيم إدارة كوريا الشمالية في عام 2011 بعد الوفاة المفاجئة لوالده والزعيم السابق كيم جونغ-إيل.

ولن يتم الكشف عن النتائج علنا، ولن يتم استخدامها إلا من قبل الحكومة لوضع سياسات بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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