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الإثنين، 10-07-2023 08:49 ص

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بانتهاك مجالها الجوي

image - 2023-07-10T085114.304


الوكيل الإخباري - اتهمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين طائرات تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي في الآونة الأخيرة، محذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية قوله إن الرحلات الجوية "الاستفزازية" التي قامت بها طائرات استطلاع أمريكية، مثل /أر سي-135/ و /يو-2 إس/ و /أر كيو-48/ فوق البحر الشرقي والبحر الأصفر من 2 تموز/يوليو وحتى يوم أمس الأحد.

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وقال المتحدث الذي لم يذكر اسمه في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية "خاصة في البحر الشرقي، انتهكت طائرات الاستطلاع الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأمريكية المجال الجوي لكوريا الشمالية لمسافة عشرات الكيلومترات عدة مرات".


واضاف المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل اسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الامريكية فوق البحر الشرقي"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.


كما انتقد المتحدث النشر الأمريكي المزمع لغواصة ذات قدرة نووية في شبه الجزيرة الكورية ووصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الإقليمي.

 

البيان

 




 

 


 

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