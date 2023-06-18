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الأحد، 18-06-2023 10:12 ص

طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم قرية في بيلغورود

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الوكيل الإخباري - استهدفت طائرات بدون طيار، قرية نوفوبتروفكا في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية، بثلاث عبوات ناسفة، حسبما أفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف صباح اليوم الأحد.

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في قرية نوفوبتروفكا بمنطقة فالويكي، ألقت طائرة بدون طيار ثلاث عبوات ناسفة.. وألحقت أضرارا بسيارة تجر مقطورتها وجرار".

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وأكد الحاكم عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها على المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود في الأسابيع الأخيرة مستهدفة قراها وبلداتها بالمدفعية والصواريخ والمسيرات، كما نفذت قوات أوكرانية عدة محاولات للتوغل في أراضي المقاطعة.

 

RT

 




 

 


 

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