الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

صحة غزة: 15 طفلاً فقدوا حياتهم في محافظة الشمال بسبب الجوع

"عين على القدس" يرصد استعدادات الأوقاف في القدس للشهر الفضيل

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

التنمية توضح حول دوام الحضانات في رمضان

مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% نهاية كانون الثاني الماضي

جيش الاحتلال: نواصل عملياتنا القتالية بمدينة حمد شمال خان يونس

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرة المحررة زوجة نائل البرغوثي

بايدن يتعهد بالضغط لإبرام هدنة في غزة

الثلاثاء، 05-03-2024 11:10 ص

كوريا الشمالية تحذر من عواقب وخيمة لمناورات جارتها الجنوبية مع أميركا

561363


الوكيل الإخباري - حذّرت كوريا الشمالية اليوم (الثلاثاء) سيول وواشنطن من دفع «ثمن باهظ» للمناورات العسكرية المشتركة والواسعة النطاق التي بدأتا بإجرائها هذا الأسبوع، وحضت الحليفتين على وقف هذه المناورات «المسعورة»، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).

اضافة اعلان


وهذا العام أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي «عدوتها الرئيسية»، وأغلقت المؤسسات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بشن حرب في حال انتهاك «0.001 ملم» من أراضيها.


وبدأت واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية السنوية خلال الربيع أمس الاثنين بمضاعفة القوات المشاركة مقارنة بعام 2023، وذلك لتعزيز قدراتهما على الرد بوجه التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من بيونغ يانغ، وفق ما أعلنتا.


وقالت الحليفتان إن مناورات «درع الحرية» تتضمن 48 مناورة ميدانية وتدريبات على اعتراض الصواريخ وقصف وهجوم جوي وإطلاق نار حي.

وحض متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية لم يكشف عن هويته، سيول وواشنطن على وقف المناورات العسكرية «المتهورة» و«المسعورة».


وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن جيش بيونغ يانغ «يدين بشدة التدريبات العسكرية المتهورة التي تجريها الولايات المتحدة وجمهورية كوريا» و«يحذرهما بشدة لوقف التحركات التي تسبب المزيد من الاستفزازات وعدم الاستقرار».


وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية «ستدفعان ثمنا باهظا لخيارهما الخاطئ بينما تدركان أنه يسبب لهما إرباكا أمنيا على مستوى خطير في كل لحظة».


وتعتبر كوريا الشمالية أن هذه المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة تدريب على غزو أراضيها، وقد أجرت تجارب عسكرية صاروخية في الماضي ردا عليها.


وأكدت سيول اليوم الثلاثاء أن جيشها مستعد تماما لأي استفزازات محتملة من جانب كوريا الشمالية.


وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان «إذا قامت كوريا الشمالية بالاستفزاز بشكل مباشر بحجة مناوراتنا العسكرية المشتركة، فسنرد بشكل ساحق وفقا لمبدأ (التحرك) الفوري والقوي والنهائي».

وكرر الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي أن بيونغ يانغ لن تتردد في «إنهاء» كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، واصفا سيول بأنها «العدو الأول والأخطر لكوريا الشمالية والعدو اللدود الثابت».


وفي يناير (كانون الثاني)، أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية بالقرب من جزيرتين كوريتين جنوبيتين حدوديتين، ما دفع سيول إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية وإصدار أوامر بإجلاء سكان المنطقة.


وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول برد قوي إذا شنت بيونغ يانغ هجوما، ودعا جيشه إلى «التحرك أولا، والإبلاغ لاحقاً» في حال استمر استفزازه.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1068898646_0_235_2807_1814_2072x0_60_0_0_24cd5588b38aa13359260941a8ebcc87

"بوليتيكو": حديث الضباط الألمان السري عن ضرب جسر القرم حقيقة لم تخضع للرقابة

22

إسرائيل تستدعي سفيرها بالأمم المتحدة للتشاور

65e6be8f42360426cd13d53f

الولايات المتحدة.. قتلى بحادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع

561349_0

حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي

65e6caf14c59b7313653b62a

عطل مفاجئ يضرب أكبر شبكة في مصر ويعطل خدمات الاتصال والإنترنت

65e6c12a4c59b72fb5752e77

موسكو تحذر ألمانيا من أي تعدّ على الصحفيين الروس

أخبار متعلقة
78c16221-4114-4410-8baa-3807710f354f

واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

65c9b48b423604764e71af3e

كوريا الشمالية تبدأ بتشييد سلسلة فنادق للسياح الروس

65c88be84c59b71bac6db8f1

ترامب: زيلينسكي أعظم "تاجر" عرفه التاريخ

65c87373423604228c0ffca4

الخارجية الروسية تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى

65c449884c59b775b7586c27

كيم جونغ أون يوبخ مسؤولين خلال زيارته عدة مصانع إقليمية