السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8

الصحة الفلسطينية: 2215 شهيدا و8714 مصابا في غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العبيدات

"الصحفيين الأردنيين" تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور

عاجل

كتائب القسام تصدر بلاغ عسكري رقم 8

السبت، 14-10-2023 12:05 م

كوريا تهدد بتوجيه اقوى ضربة ضد حاملة طائرات أمريكية

2


الوكيل الإخباري- هددت كوريا الشمالية امس الجمعة بتوجيه "أقوى وأسرع ضربة أولى" ضد الأصول الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية، في أحدث خطاب عدواني سلط الضوء على مخاوف بيونغ يانغ بشأن القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

اضافة اعلان


رست حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية، في ميناء بوسان بجنوب شرق البلاد يوم الخميس في زيارة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى منذ سبتمبر 2022، في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية. وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من التدريبات البحرية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.


وتعد زيارة حاملة الطائرات الأمريكية جزءا من التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، على النحو المبين في إعلان واشنطن الصادر في أبريل عقب قمة رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.


ونددت كوريا الشمالية بنشر واشنطن أصولا استراتيجية نووية، ووصفتها بأنها استفزاز عسكري "غير مقنع"، محذرة من أن الأصول الاستراتيجية دخلت مياها خطيرة للغاية.


وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الضربة الأولى الأقوى والأسرع لكوريا الشمالية ستوجه إلى وسائل الردع الممتد التي تستخدمها الولايات المتحدة لهلوسة أتباعها، وقواعد الشر في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها".


وقالت كوريا الشمالية إن العقيدة النووية التي اعتمدتها البلاد العام الماضي تسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، في حالة اعتقادها بأن هجوما نوويا ضدها وشيك.


وفي الشهر الماضي، عدلت كوريا الشمالية الدستور لتكريس سياسة تعزيز قوتها النووية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة ترسانتها النووية بشكل كبير.

 

وكالة يونهاب


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (5)

روسيا تسقط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي

652a61fb4c59b713940f0c86

إسرائيل تحذر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على أراضيها

652a0ea542360458f41cac24

القوات الروسية تصد 9 هجمات لقوات كييف في دونيتسك

4444444

ايران: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار

Zk9mFR0B8ORLamq9HIt1otwNt0Bl01F6cpqmRVWP

صحفية أوكرانية: الجيش الروسي يشن هجوما على جميع المحاور

652a272d4c59b717ab697e24

خبير أمريكي يفسر سبب تخلي زيلينسكي عن اللون الأخضر في ملابسه

أخبار متعلقة
6518f6e94c59b7688d72151a

بيونغ يانغ: واشنطن تتخطى الخط الأحمر في تدخلاتها بعلاقتنا مع موسكو

thumbs_b_c_62ed8c2645fa7138a7054211867110b1

تقرير: عدد الرؤوس النووية في العالم زاد 136 رأسا خلال عام

353236

جندي أميركي يصل إلى تكساس بعد إطلاق كوريا الشمالية سراحه

651407b24c59b71f8b2cc19c

كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ

image - 2023-09-27T102031.353

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية

image - 2023-09-24T092522.927

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين