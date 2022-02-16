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الأربعاء، 16-02-2022 10:42 ص

لأول مرة.. دولة عربية تقدم منحة شهرية وتغطية صحية للعاطلين عن العمل

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الوكيل الإخباري-قررت الجزائر منح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 100 دولار، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ابتداء من شهر مارس/ آذار المقبل.

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وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية الجزائرية، بثها التلفزيون الجزائري، إن "الحكومة ستمنح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 13 ألف دينار جزائري (حوالي 100 دولار)، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية".


وأوضح تبون، أن "الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب"، مضيفا أن "هذه المنحة تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها".


وأكد أن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022، كاشفا عن تقليص العبء الضريبي على الخبازين، ابتداء من نهاية مارس/ آذار المقبل.

 

وكان تبون، أكد أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد أي خلاف بشأن القمة العربية المقبلة، والمقرر انعقادها في الجزائر. وقال، "لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة العربية في الجزائر".

وأضاف: "كل الاشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول، بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع".
يشار إلى أن القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة عقدت في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب "كوفيد-19".

 

سبوتنيك

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