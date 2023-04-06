الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

البرهان: السودان يمضي قدما نحو تأسيس عهد جديد

التربية تنشر رابط التقدم لقرعة الحج - رابط

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

الخميس، 06-04-2023 03:17 م

لبنان.. إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى سجن بواسطة طائرة مسيرة

214904_10_1680739271


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، أن عناصرها تمكنوا من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى سجن رومية (أكبر سجون البلاد) بواسطة طائرة مسيرة.

اضافة اعلان


وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه بتاريخ 31-3-2023، وبنتيجة المراقبة المستمرة التي تقوم بها قيادة سجن رومية المركزي، جرى رصد طائرة مسيرة (DRONE) فوق سطح سجن المحكومين، فعملت العناصر المولجة بالحراسة على ضبطها.


بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، وتبين وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.


بتفتيش الكيس ضبط في داخله 74 حبة مخدرة، ومادة بيضاء اللون، هاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات "USB" وسماعات أذن، مؤكدة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين بالعملية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0bdf74817b9641345feb4bb0

فقدان مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أفراد

642eaf1e4236041480143b99

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

642e90d8423604145466ae44

أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

642e87da42360472a5308265

البرهان: السودان يمضي قدما نحو تأسيس عهد جديد

642ea8854c59b7045221033a

استطلاع: الكوريون الجنوبيون يؤيدون التسلح النووي

197626-709710041

أمين عام الجامعة العربية يبحث مع الرئيس القبرصي تطورات الأوضاع في القدس

أخبار متعلقة
49e7c809-علم-لبنان-copy

دعوة أممية للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبنان

image - 2023-03-29T101240.179

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 20 هزة أرضية

2222222222222222222222222

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

Parlamento_de_Georgia,_Tiflis,_Georgia,_2016-09-29,_DD_07

البرلمان الجورجي يسحب مشروع قانون "العملاء الأجانب"

image (66)

سوء الطقس يعلّق رحلات الطيران في بريطانيا

6409890b4c59b7692427f1c7

مصر.. حريق هائل يقتل 3 سيدات ومسنا والأمن يتحرك