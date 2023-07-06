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الخميس، 06-07-2023 12:18 م

لوكاشينكو: مؤسس "فاغنر" غير متواجد في بيلاروس

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن مؤسس فاغنر يفغيني بروغوجين غير متواجد في بيلاروس وإنما في سان بطرسبورغ في روسيا.

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ونقلت وكالة "بيليتا" البيلاروسية عن الرئيس لوكاشينكو قوله: "يفغيني بريغوجين، في سان بطرسبورغ .. أين هو صباح اليوم (ليس لدي علم)؟ ربما ذهب إلى موسكو في الصباح".


مشددا على أن بريغوجين غير متواجد في أراضي بيلاروس.


وقال لوكاشينكا: "مقاتلي فاغنر في معسكراتهم. في معسكرات دائمة، حيث كانوا بعد انسحابهم من الجبهة".


في الوقت نفسه، لا يرى أي مخاطر على بيلاروس في حال تم نشر هؤلاء المقاتلين في أراضي بلاده.


وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا في الـ24 من يونيو الماضي تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.


وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزارة الدفاع الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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