ليبيا.. محكمة الاستئناف تتجه للبت في قضية مدير مخابرات القذافي

الوكيل الإخباري - أعلن في ليبيا أن محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس ستصدر اليوم الاثنين حكمها على مدير جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة.



ويواجه السنوسي، الرجل الثاني في نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والقابع في السجن منذ عام 2012، عدة اتهامات أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وبالوقوف وراء مذبحة سجن أبو سليم عام 1996، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين.

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وسبق تأجيل محاكمته لأكثر من 10 مرات، وسط اتهامات من فريق دفاعه للسلطات المسؤولة بعدم إحضاره عمدا إلى الجلسات لإطالة أمد محاكمته.



وتقول عائلته إنه في وضع صحي سيئ، حيث تدهورت حالته نتيجة عودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقا بعد إجراء جلسات العلاج الكيمياوي.



RT