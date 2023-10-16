الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

حريق يأتي على شقة في اربد

الصليب الأحمر: مخزون المنظمات الإغاثية في غزة غير كافٍ

ماليزيا تحدد شرط إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين

كتائب القسام تجدد القصف على عسقلان رداً على استهداف مدنيين

الملك يدعو إلى إيصال المساعدات بشكل فوري إلى غزة

"الأردنية" وجامعة شينيانغ نورمال الصينية تبرمان مذكرة تفاهم

أبو جوليا يوجه نصيحة لإيصال المحتوى العربي عن غزة إلى العالم - فيديو

الحكومة الفلسطينية تطالب العالم بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة

وزير الداخلية يهيب بالمواطنين : هذا الامر يعرض حياتكم للخطر

عاجل

إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

الإثنين، 16-10-2023 01:40 م

ماذا سيحدث للشرق الأوسط؟.. بايدن يتخيل القادم من الأيام إن ظفر بولاية جديدة

652d02984c59b71f05059ee0


الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن لدى الولايات المتحدة "فرصا هائلة لجعل العالم أفضل".

اضافة اعلان


جاء ذلك في مقابلته مع المذيع سكوت بيلي لبرنامج "60 دقيقة" الأمريكي، حيث تابع الرئيس الأمريكي: "تخيّل لو تمكنّا من النجاح في وضع الشرق الأوسط في مكان يتم فيه تطبيع العلاقات. أعتقد أن بإمكاننا أن نفعل ذلك. تخيل ما سيحدث إذا قمنا في الواقع بتوحيد أوروبا كلها وتم وضع حد لبوتين، بحيث لا يتمكن من التسبب في هذا النوع من المشكلات التي يسببها. لدينا فرص هائلة لجعل العالم أفضل".


يأتي ذلك في الوقت التي تخوض فيها الولايات المتحدة الأمريكية حربين بالوكالة، وعلى خلفية خلل وظيفي في الكونغرس الأمريكي بسبب المساعدات الأوكرانية، إلا أن بايدن، كما قال ردا على سؤال سكوت بيلي بشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، إنه سوف يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
F8i4OkOWEAAOiDX

فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

652ced064c59b70fd27a72e5

بوتين: شي جين بينغ يختلف جذريا عن سياسيي "الخمس دقائق"

652cd70e4236043c9930d0b2

وزارة الدفاع السورية تختبر صفارة الإنذار المركزية في دمشق

652cbe7a4c59b77a9002e5ba

"الغارديان" تحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

ط

رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

نننن

بايدن يعلق على جريمة بحق طفل فلسطيني ووالدته في أمريكا

أخبار متعلقة
65095f73423604116b5af5d9

البنتاغون يعلن عن قرب تسليم دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

image - 2023-09-19T111048.450

بايدن يتفهّم التركيز على سنه ويتهم ترامب بمحاولة تدمير الديمقراطية

image - 2023-09-19T100858.630

باريس وواشنطن ترحبان بدخول المساعدات الانسانية إلى ناغورني قره باغ

image - 2023-09-19T093325.713

موسكو وبكين.. مواقف متطابقة حول أمريكا وأوكرانيا

650835b74c59b74b784d4dd4

بيربوك: شعبنا يتساءل عن أهمية أوكرانيا لألمانيا

650586544c59b75de37655d8

استنفار أوروبي خوفا من المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية