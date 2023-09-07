الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

550 ميجاواط قدرات مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر

الامن : السجن وحجز المركبة وغرامة مالية لمرتكبي هذه المخالفة

من هم أبرز مليارديرات العالم المساهمين في الأعمال الخيرية لعام 2023 ؟ - أسماء

كوريا الجنوبية تجدد دعمها للأونروا في الأردن بتبرع مقداره مليون دولار

الصحة ترجح عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض الشهر المقبل

بني مصطفى تلتقي مجموعة من شباب الزمالة البرلمانية

المهندس حمزة الجيزاوي في ذمة الله

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في وزارة الصحة - أسماء

أغلى صفقة في العالم .. بيع فرخ صقر وغطاء لرأسه بمبلغ 73.6 ألف دولار في قطر

مارتن: فرص كبيرة للاستثمار بين الأردن وأيرلندا

الخميس، 07-09-2023 01:29 م

ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان

64f9993d4c59b70a9e2b34e3


الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب إلى بحث الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا خلال المناقشات البرلمانية.

اضافة اعلان


ذكرت ذلك وكالة "فرانس بريس"، مستشهدة بتصريحات ماكرون: "لقد أتاحت المناقشة حول إفريقيا النظر في الوضع بعدد من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل"، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء مناقشات برلمانية اعتبارا من الخريف حول هذه القضايا، وكلما تطلبت الأحداث الجارية ذلك. ودعا ماكرون إلى مناقشة الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل، على خلفية الانقلابات وتقليص الوجود العسكري الفرنسي.

وكانت فرنسا قد بدأت في تقليص حضورها العسكري تدريجيا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث كانت تقوم بعمليات لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من 10 سنوات، بعد سلسلة الانقلابات في مالي (2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، والغابون (2024). وعلى خلفية الاتهامات بسياسات استعمارية جديدة في هذه الدول، أعرب ماكرون عن التزامه بالحفاظ على اتصالات وثيقة بين فرنسا ودول المنطقة ولكن بصيغة معدلة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
777777777777

فيديو- هبوط اضطراري لطائرة سعودية بعد اشتعال محركها

64f99d3b4c59b701e025b379

الناتو: لا دليل يثبت أن حادث حطام المسيرة في رومانيا كان هجوما روسيا

64f97a244c59b7029f38309f

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري

64f98c9442360441b8600c0c

البنتاغون يفشل في اختبار استعراضي لتكنولوجيا فرط صوتية

64f99b07423604504a2d6839

إصابة 40 شخصا في اشتباكات بين السكان والجيش في مانيبور بالهند

333

في ثالث جولة خارجية.. البرهان يصل الدوحة

أخبار متعلقة
ff177860-3617-11ee-bde6-7ffba94c56ae

انقلاب النيجر: الآلاف يتظاهرون في نيامي دعماً للمجلس العسكري

64d8d8b942360421c05f64a9

فرنسا تعلن تحقيق أهدافها المرسومة للعام الجاري حول تدريب قوات كييف

64d632d24236041c504842de

اجتماع حاسم قبل التدخل العسكري في النيجر

64d6075e4236041c504842a3

إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

290543

حريق هائل في 4 صوامع للحبوب في لا روشيل الفرنسية

ligne-de-credit-en-faveur-de-la-bidc_i1920

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"