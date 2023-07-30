الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن

التربية تكشف مستجدات تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

اعتباراً من اليوم .. إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية

الامن العام : هكذا نضبط المركبات المنتهي ترخيصها

المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في عمان

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

الأحد، 30-07-2023 12:35 م

مجلة أمريكية تحدد أخطر الأسلحة الروسية: "قوة استثنائية هائلة"

64c60fc74c59b75dc74d2ff0


الوكيل الإخباري- قالت مجلة Military Watch الأمريكية، إن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، تعتبر أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية وتتمتع بـ "قوة استثنائية هائلة".

اضافة اعلان

 

وأضافت المجلة في مقالتها: "أكثر صفاتها وخصائصها قيمة، هي قدرتها الاستثنائية على المناورة. وهي مزودة بصواريخ جو-جو قوية جدا من طراز R-77M و R-37M. بالإضافة إلى ذلك تستطيع هذه المقاتلة حمل مجموعة واسعة من مختلف فئات الصواريخ المجنحة، وهي ستحمل في المستقبل القريب صواريخ فرط صوتية".

وأشارت المقالة إلى أن الجيش الروسي يستخدم هذه المقاتلات الحديثة بشكل نشيط وفعال خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن خطط لزيادة حجم توريد مقاتلات الجيل الخامس إلى القوات المسلحة الروسية.

طورت طائرات "سو-57"  لتكون مقاتلات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجو الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690716364427

العراق والكويت يتفقان على ترسيم الحدود بينهما

64c639b54c59b7683815dfa0

بوتين يتحدث مع شويغو خلال العرض العسكري البحري في بطرسبورغ

download

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

YrYou

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

64c56df04c59b708ee39e39b

مندوب بيلاروسيا: أعضاء الأمم المتحدة سئموا مناقشة موضوع أوكرانيا

64c60d124c59b7758872f63a

إفريقيا الوسطى تصوت على مشروع دستور جديد مثير للجدل

أخبار متعلقة
64bb7d944c59b777887986c4

خبير: هجوم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا سيقضي على قوات كييف

64b6854942360406212ecadc

وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

64b23e9a4236047bdc5dca27

مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

64b230694c59b77e580cb18c

مقاتلون روس يغتنمون حاسوبا لوحيا أوكرانيا مع منظومة تنسيق القتال "كرابيفا"

Doc-P-461366-638246886342017394

روسيا : سنرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية

64a1183f423604164030f07f

مصدر: تدمير 3 مدافع هاون ومدفع هاوتزر أوكرانية على اتجاه خيرسون