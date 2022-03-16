مجلس الشيوخ الأمريكي يصف بوتين بـ"مجرم حرب"

الوكيل الإخباري-أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الثلاثاء، مشروع قانون يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتباره "مجرم حرب"، ويدعو لإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها بلاده في أوكرانيا.

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وينص مشروع القانون غير الملزم، المقدم من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والذي تم اعتماده بالتصويت الشفوي، على التحقيق من قبل المؤسسات الدولية في الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا التي نفذت بتعليمات بوتين.



ولقي مشروع القانون دعما كاملا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين.



ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة أمام أعضاء الكونغرس بجلسة مشتركة في الساعة 09:00 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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