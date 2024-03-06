مركبات "IMR-3M" الروسية المعدّلة تشارك في العملية العسكرية الخاصة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة حصلت على مركبات "IMR-3M" المعدّلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مركبة "IMR-3M" المدرعة تمتلك شفرة جرافة كبيرة تمكنها من شق وتمهيد الطرق والممرات أمام الآليات والقوات في المناطق التي يوجد فيها ركام ودمار أو في المناطق الوعرة، كما تستخدم هذه الآلية في تطهير حقول الألغام.



وجهزت هذه المركبة الهندسية العسكرية أيضا بذراع آلية كبيرة تمكنها من أداء مختلف أنواع المهام، ويمكن استعمال هذه الذراع لرفع حمولات تصل أوزانها إلى 2000 كلغ.



ويصل وزن هذه المركبة إلى 49500 كلغ، كما جهّزت بمحرك يعمل بأنواع مختلفة من الوقود، بقوة 840 حصانا، ويمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 60 كلم/ساعة، وفيها خزانات وقود تكفيها لتقطع 500 كلم في كل مهمة.

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يتكون الطاقم الأساسي لهذه المركبة من شخصين، كما جهّزت برشاش يمكن التحكم به عن بعد، ويستخدم للتعامل مع الأهداف الأرضية والجوية، ويمكن استعماله للتعامل مع الألغام أيضا.



RT