خبراء المتفجرات الروس يتدربون معصوبي الأعين على تفكيك الألغام الأوكرانية

الوكيل الإخباري - يتدرب عناصر قوات الهندسة العسكرية بالجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على إزالة القذائف والألغام والمتفجرات الأوكرانية وهم معصوبي الأعين.

اضافة اعلان



أعلن ذلك نائب رئيس مركز تدريب قوات الهندسة العسكرية بالجيش الروسي المقدم دميتري يازمير، وقال: "فترة التدريب قصيرة، ونحن نرغب بتنفيذ التدريب بدقة وسرعة. وحتى يفهم الشخص في النهار ما ينتظره في الليل، نقوم بتغطية عينيه حتى يتمكن من التعرف على اللغم وكيفية التعامل معه فقط عن طريق اللمس".



ووفقا للضابط، هذا النوع من التدريب، سيسمح بتعليم عناصر الهندسة كيفية زرع الألغام ليلا لمنع العدو من الهجوم.



وأضاف يازمير: "هناك مهمة محددة أمام عنصر الهندسة العسكرية – يجب عليه أن يتقن نشر الألغام في الليل والنهار وفي مختلف الأحوال الجوية والظروف المناخية، وتحت إطلاق النار المستمر من جانب العدو، وخلال هجوم العدو. ويجب أن تبقى مفاجأة بالنسبة للعدو، عندما تبدأ المعدات والأفراد في الانفجار".



وأشار المقدم إلى أن مركز التدريب يقوم بتدريب العسكريين في 18 من الاختصاصات المختلفة، بما في ذلك على قيادة ماكينات تحريك التربة، وآلات التطهير، والحفارات، والرافعات، وما إلى ذلك.

RT