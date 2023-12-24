الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 24-12-2023 12:07 م

مسؤول إيراني: اتهامات إسرائيل لنا باستهداف السفن "كذب"

ناقلة-نفط-ايران-باخرة


الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني إن اتهامات إسرائيل لطهران باستهداف السفن في المياه الدولية بالمسيّرات "كذب، وهدفها سياسي"، محذرا من أن أي تحرك من إسرائيل "يهدد أمننا القومي في الممرات المائية الدولية سيقابل برد لا تتوقعه".

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وأضاف بتصريحات للجزيرة أن فكرة تحالف دولي في البحر الأحمر وباب المندب "ستعقد الأوضاع وتعمق عدم الاستقرار"، لافتا إلى أن عمليات أنصار الله الحوثيين في باب المندب "نتيجة للموقف الأميركي الداعم بالكامل لإسرائيل"، وفق قوله.


وأوضح المسؤول الإيراني أنهم قالوا لواشنطن "صراحة إننا لسنا إطفائيي حرائق ولا نصدر أوامر لحلفائنا في محور المقاومة".

 




 

 


 

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