مشاهد مرعبة لانفجار ناقلة وقود وتفحم الجثث في إفريقيا

الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد مرعبة ناقلة كانت تحمل شحنة من غاز البترول المسال لحظة انفجارها في بلدة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا شرق جوهانسبرغ، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين يوم السبت.

اضافة اعلان



وأفاد مسؤولو أجهزة الطوارئ بأن الجزء العلوي من الناقلة احتك بجسر منخفض، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار.

العربية