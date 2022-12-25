مشاهد مرعبة لانفجار ناقلة وقود وتفحم الجثث في إفريقيا

الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد مرعبة ناقلة كانت تحمل شحنة من غاز البترول المسال لحظة انفجارها في بلدة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا شرق جوهانسبرغ، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين يوم السبت.
وأفاد مسؤولو أجهزة الطوارئ بأن الجزء العلوي من الناقلة احتك بجسر منخفض، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار.
الناقلة علقت بجسر.. مشاهد مروّعة لانفجار #صهريج_وقود وسط مدينة #بوكسبرغ في جنوب أفريقيا ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين وتدمير المنطقة المحيطة#العربية pic.twitter.com/voNKqeKFOh— العربية (@AlArabiya) December 24, 2022