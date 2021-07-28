مصرع شخصين جراء تسرب كيماوي بمصنع في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قالت شركة "ليوندل باسل" الأمريكية، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر، في أعقاب تسرب حمض الأسيتيك بمصنع شركة للكيماويات في لا بورت، بولاية تكساس، الليلة الماضية.

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وقال بيان أصدرته شركة "ليوندل باسل" الأمريكية، إن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة انتاج خلال اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأصيب اثنان من العاملين بعقود بإصابات قاتلة، بينما تم نقل 5 من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة إلى المستشفى للعلاج.



وأضافت، أنه تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية. وذكرت أن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم