الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

29.4 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية في النصف الأول من العام الحالي

القبض على ناشر إشاعة 'انفجار أسطوانة أكسجين في مستشفى ماركا'

159 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

3145 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

خدمة للاستعلام عن المستلزمات الطبية المسجلة - رابط

اهتمام روسي بالإستثمار في الأردن

إدانة موظف حكومي وحبس حريته عاماً بتهمة التزوير

منطقة بالأغوار الجنوبية بلا مياه منذ 8 سنوات

الطب الشرعي يحسم الجدل حول حادثة الجاردنز

تراجع الدخل السياحي للأردن 59.6%

الأربعاء، 28-07-2021 03:22 م

مصرع شخصين جراء تسرب كيماوي بمصنع في الولايات المتحدة

1047940661_0_0_3135_1698_1000x541_80_0_0_c0e1022bd823ec674343696a6066dbcb-800x440


الوكيل الإخباري- قالت شركة "ليوندل باسل" الأمريكية، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر، في أعقاب تسرب حمض الأسيتيك بمصنع شركة للكيماويات في لا بورت، بولاية تكساس، الليلة الماضية.

اضافة اعلان


وقال بيان أصدرته شركة "ليوندل باسل" الأمريكية، إن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة انتاج خلال اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأصيب اثنان من العاملين بعقود بإصابات قاتلة، بينما تم نقل 5 من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة إلى المستشفى للعلاج.


وأضافت، أنه تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية. وذكرت أن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
180310

بوتين يفتتح نفقا ضخما للسكك الحديدية

158978729004853700

السيسي يطالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

620013992aeb1ba3b4b4ed70c4bd526773927d281

مسؤول إثيوبي يؤكد قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط إثيوبيا بدولة عربية

16274658841539049

القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة بشبهة تلقيها تمويلات خارجية

سد-النهضة

وزير الري الإثيوبي يتوقع فيضانات محتملة بدول المصب بسبب الأمطار الغزيرة في إثيوبيا

thumb_311565_700_400_0_0_exact

إيران تعلن موعد أداء رئيسي لليمين الدستورية

أخبار متعلقة
اسعاف امريكا

جرحى بانفجار منزل في ولاية تكساس الأمريكية

اب

بايدن يعد بالطعن في قرار بشأن الهجرة أصدره قاض أمريكي

155428603504325400

الأسد يصدر مرسومين بخصوص الرواتب والأجور

3

إصابة 8 أشخاص جراء إطلاق نار في تكساس الأمريكية