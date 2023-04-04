مصر.. النيابة تكشف عن طلب الطفل الناجي من مذبحة الإسكندرية

الوكيل الاخباري - نشرت النيابة العامة المصرية مقتطفات من مرافعة ممثل النيابة المستشار خالد عبد القوي رئيس النيابة بنيابة المنتزة الكلية خلال محاكمة المتهم بارتكاب "مجزرة الإسكندرية".

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وتحدث ممثل النيابة عما دار بينه وبين الطفل الشاهد البالغ من العمر 6 سنوات، وهو ابن المتهم الذي نجا من الحادث، طالبا من النيابة: "مش عاوز أشوفه تاني.. قتلنا ليه كان قتل نفسه.. بعدما تعدموه ادوني جثته أحط عليها بنزين وأولع فيها".



وأوضح ممثل النيابة أن الواقعة توارت فيها صرخات عائلة بأكملها خلف صوت طلقات المتهم من سلاحه الأميري.



وفي إطار الحديث عن تفاصيل الجريمة، أشار ممثل النيابة إلى أن 30 طلقة اجتاحت أجساد المجني عليهم جميعا، "لم يشعر المتهم خلالها بالندم ولم تحرك له جفنا"، وهمّ المتهم بالفرار لكن استوقفته صرخات طفله على قيد الحياة يصارع الموت، لكنه تركه ليلقى مصير إخوته لكن أدركته إرادة الله وأنقذه الجيران ليشهد على والده.



وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعته القصاص لمن قتلوا بلا ذنب غدرا وردعا لمن تسول له نفسه الاستهانة بالأرواح البريئة والنفوس الطاهرة.



ولفت إلى أن المتهم استباح كل الحرمات وخرق القوانين "قتل أناسا لا ذنب لهم فحق عليه العقاب".



وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة يوم السبت 6 مايو للنطق بالحكم.

روسيا اليوم