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السبت، 08-10-2022 04:58 م

مظاهرات نقابية حاشدة في روما

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الوكيل الاخباري- أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن أكبر نقابة عمالية وطنية - الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL) يشرف على تنظيم مسيرة وتجمعات حاشدة في وسط روما اليوم السبت.

ويجري تنظيم هذه الفعالية الجماهيرية، تحت شعار "إيطاليا وأوروبا، استمعوا إلى عالم العمل" لإحياء ذكرى أعمال الشغب، التي اشتبك خلالها المتظاهرون المعارضون لشهادات كورونا الإلكترونية مع الشرطة في أكتوبر عام 2021.

ووفقا للمشرفين على تنظيم المسيرة الحالية، سيشارك فيها حوالي 10 آلاف شخص.

ويشار إلى أن CGIL، طالبت مع نقابات محلية ودولية أخرى، الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية بإعادة العدالة الاجتماعية والعمل إلى مركز جدول الأعمال السياسي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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