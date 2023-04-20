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الخميس، 20-04-2023 09:03 ص

مفتش أممي سابق: روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعرب ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في حديث له أمس الأربعاء، عن اعتقاده بأن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ويرى سكوت ريتر، الذي عمل سابقا كذلك كمفتش للأمم المتحدة خلال مراقبة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، أن روسيا تستطيع إنجاز وتحقيق كل المهام التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة، بمساعدة الأسلحة التقليدية.

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وخلال رده على سؤال، حول ما يمكن أن يكون رد موسكو بخلاف النووي إذا تمكنت كييف من تجنيد 5 ملايين شخص بفضل التعبئة العامة، قال ريتر في مقابلة مع البث الصوتي الأمريكي U.S. Tour of Duty: "روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا. لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يدرك الناس ذلك".

وشدد الخبير الأمريكي، على أن سلطات أوكرانيا لن تتمكن على أرض الواقع من تحقيق هذه المهمة الافتراضية (تجنيد 5 ملايين شخص).

وأضاف سكوت ريتر: "في الحقيقة، لم يبق لدى أوكرانيا أي شيء من كل ذلك".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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