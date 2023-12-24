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الأحد، 24-12-2023 09:36 ص

مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا -فيديو

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الوكيل الإخباري- قتل شخص وأصيب آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا في الولايات المتحدة .

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وقال رئيس شرطة أوكالا، مايك بالكين، للصحفيين مساء السبت، إن الرجل قتل بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في منطقة مشتركة في "بادوك مول" بأوكالا، الواقعة على بعد حوالي 80 ميلا شمال غرب أورلاندو.


وأضاف بالكين أن المشتبه به فر من مكان الحادث وترك وراءه السلاح الناري.
ووصلت الشرطة إلى المركز التجاري حوالي الساعة 3:40 مساء، بعد إطلاق عدة أعيرة نارية على المركز التجاري.


وقالت إن العديد من رواد المركز التجاري أصيبوا بجروح أثناء إطلاق النار، حيث أصيب أحدهم بألم في الصدر وأبلغ آخر عن كسر في ذراعه، فيما أصيبت امرأة واحدة بطلق ناري في ساقها.



روسيا اليوم

 




 

 


 

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