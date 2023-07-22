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السبت، 22-07-2023 08:26 ص

مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمستشفى للأمراض النفسية في دمشق

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الوكيل الاخباري - قتل شخص وأصيب 24 آخرون اليوم السبت جراء حريق اندلع في إحدى الغرف بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق.

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وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها إن بين المصابين 3 كوادر من مستشفى ابن رشد، و16 نزيلا و5 مرافقين لهم.


وأشار البيان إلى أن كوادر المستشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني استجابوا للحادث على الفور، وحضرت جميع الجهات المعنية إلى المكان، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي تم إخماده خلال أقل من نصف ساعة، وعزل انتشاره إلى الجوار.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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