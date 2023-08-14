مقتل 6 جنود نيجيريين و10 إرهابيين خلال مواجهات

الوكيل الإخباري - قتل 6 جنود نيجيريين و10 إرهابيين خلال معارك اندلعت في غرب النيجر أمس الأحد، بحسب بيان للقيادة العليا للحرس الوطني.



وذكر البيان أن الجنود الذين كانوا على متن 5 سيارات، بدأوا مطاردة ضد مشتبه بهم، عندما تعرضوا لكمين على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة سانام، من طرف مجموعة من "الإرهابيين" كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية.

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وأشار البيان إلى أن "10 إرهابيين" قتلوا خلال "عملية تمشيط" نفذتها "تعزيزات جوية وبرية"، لافتا إلى أن 4 دراجات نارية للمهاجمين "دُمرت".



وتقع سانام في تيلابيري في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي تشكل مسرحا لعدد من الهجمات "الجهادية".



واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.



تجدر الإشارة إلى أن برلمان دول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" اجتمع مساء السبت الماضي لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.



وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بإعدام بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.

RT