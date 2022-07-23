منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن".



ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.



ويسبب الجدري أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط إفريقيا حيث يتوطن المرض.

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