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الثلاثاء، 16-04-2024 12:58 م

مصر.. خفض أسعار الخبز لأول مرة منذ سنوات

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية في مصر خالد صبري ، إنه تم الاتفاق على تخفيض سعر رغيف الخبز بنسبة 40% في جميع الأفران السياحية العاملة بالسوق المصرية.

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وأردف المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ القاهرة 24، بأنه تم تخفيض سعر رغيف العيش وزن 70 غراما ليسجل واحد جنيه، مع تخفيض سعر الرغيف الـ 90 غراما ليسجل 1.5 جنيه في جميع الأفران العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح بأنه في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار من قبل أحد أصحاب الأفران، على المواطن التوجه لمديرية التموين وعمل بلاغ، وستتخذ الجهات الرقابية المختصة اللازم مع المتلاعبين.

وكانت الغرف التجارية أعلنت بدء تطبيق عدد من المخابز لتوجيهات خفض أسعار الخبز السياحي.

 




 

 


 

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