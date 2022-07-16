موجة حارة تجتاح أوروبا وحرائق في فرنسا وإسبانيا

الوكيل الاخباري - شبّت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا وإسبانيا اليوم السبت، ما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الأمر الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق واسعة من أوروبا.



وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت السلطات المحلية الفرنسية في بيان، إنه جرى إجلاء أكثر من 12200 شخص من منطقة جيروند الفرنسية، حيث يحاول أكثر من 1000 من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.



وفي إسبانيا المجاورة يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد سلسلة من الحرائق نشبت في أعقاب أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد إذ بلغت 45.7 درجة مئوية.

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