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السبت، 28-01-2023 09:15 ص

موسكو تدعو واشنطن إلى الكف عن التدخل في شؤونها

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الوكيل الاخباري- دعت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية إلى وقف محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

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وجاء في بيان السفارة: "نحن متهمون بعدم احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بقرار محكمة مدينة موسكو بوقف وإغلاق نشاط مجموعة موسكو هلسنكي، وكذلك الإقرار بعدد من المنظمات العامة الأخرى باعتبارها غير مرغوب فيها.. نحث المسؤولين الأمريكيين على التوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وعمل الجهات المختصة الروسية".

وأشارت السفارة إلى أن المحاكم الروسية "مستقلة عن إرادة أي شخص، وفي ممارستها لوظائفها تخضع للقانون حصرا.. لن نتسامح مع محاولات تشويه سمعة الأسس الدستورية لدولتنا. وبدلا من لوم الآخرين على إهمال الحريات الديمقراطية، يجب على واشنطن أن تهتم بوضع حقوق الإنسان في بلدها".

وقضت محكمة مدينة موسكو في 25 يناير الجاري بإغلاق منظمة حقوقية وهي مجموعة موسكو هلسنكي.

وقالت السلطات القضائية إن المجموعة ليست مسجلة بشكل صحيح.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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