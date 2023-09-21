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الخميس، 21-09-2023 10:17 ص

نجل بايدن سيمثل شخصيا أمام المحكمة في الثالث من أكتوبر

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الوكيل الإخباري - حدد الثالث من أكتوبر موعدا لمثول هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي شخصيا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، وفق ما جاء في قرار صدر أمس الأربعاء.

ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو. وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 سبتمبر، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من أكتوبر.

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وكتب أيب ديفيد لويلي محامي هانتر بايدن في رسالة موجهة إلى القاضي "سيقر السيد بايدن بالتهمة وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو".


إلا أن القاضي كريستوفر بورك برر قراره بقوله إن هذا المثول الأول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا أمام محكمتنا أمام القاضي".


وأضاف "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلالها مثوله السابق في يوليو 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".

 

البيان

 




 

 


 

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