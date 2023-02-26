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الأحد، 26-02-2023 09:56 ص

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

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الوكيل الاخباري-ضربت هزة أرضية صباح اليوم بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر منطقة لواء اسكندرون.

وأوضح المركز الوطني للزلازل بسوريا أن الهزة جاءت عند الساعة 5.26 صباح اليوم في لواء اسكندرون، بعمق 54 كيلومتراً غرب محافظة إدلب.

وكان مدير المركز الدكتور رائد أحمد أوضح في تصريح لسانا أمس أنه وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة، وعدداً من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي.

ولفت أحمد إلى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

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