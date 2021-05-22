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السبت، 22-05-2021 09:03 ص

هل طالبت واشنطن حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي؟ السفارة توضح

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الوكيل الإخباري- وصفت السفارة الأمريكية في ليبيا التغريدة التي نشرت باسمها ونسبت للسفير ريتشارد نورلاند مطالبته المشير خليفة حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي، بأنها "مثال للمعلومات المضللة".

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ولفتت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن هذه المعلومات المضللة التي "تم رصدها بين المستخدمين الليبيين"، أرسلت في شكل صورة وليس رابطا، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على "تويتر"، مشددة على أن سبب ذلك هو أن "هذه التغريدة غير موجودة أصلا".


وحذرت السفارة الأمريكية متابعي حسابها من أن "هناك من يحاول خداعهم عبر الإنترنت"، وحثتهم على "التحقق دائما من المصادر الأساسية والتثبت من المعلومات قبل مشاركتها".

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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