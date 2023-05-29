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الإثنين، 29-05-2023 09:50 ص

وزارة الداخلية الروسية تضع السيناتور الأمريكي غراهام على قائمة المطلوبين

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الوكيل الإخباري- وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين، وذلك بسبب التصريحات المعادية للروس التي أدلى بها خلال زيارته لكييف مؤخرا.

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وفي وقت سابق أمر رئيس لجنة التحقيق لروسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السيناتور المعادية للروس.

ونشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو يظهر فيه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وبحسب الفيديو قال غراهام إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالا بهذه النجاح من قبل" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.

وقد أثار هذا الفيديو جدلا واسعا في وسائل الإعلام الغربية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر عناوين بعض الصحف.

وحول هذه التصريحات قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كلام السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن "قتل" الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي في الرايخ الثالث، مشيرة إلى أن "أحد استثمارات الولايات المتحدة أدى إلى الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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