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الأحد، 25-06-2023 04:51 م

وزير الخارجية الصيني يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن الوزير تشين قانغ ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الروسية وحول "قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك".

وذكرت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت أن المسؤولين ناقشا أيضا العلاقات بين البلدين خلال اجتماع في بكين.

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ويشكل هذا أول اجتماع علني لدبلوماسيي البلدين منذ "التمرد المسلح" الذي أطلقه مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، ضد القيادة العسكرية في موسكو.


وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يسمح بالثقة بأن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون موجها ضد روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

 

وأضاف في حديث للصحفيين: "بدون شك تقوم الصين بممارسة حقها السيادي في بناء علاقاتها مع الدول الأخرى".


وأوضح "وطبعا لا يجوز التقليل من أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لكن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، يسمح لنا بأن نكون واثقين من أن علاقات بكين مع الدول الأخرى لن تكون موجهة ضد بلادنا أبدا".

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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