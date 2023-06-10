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السبت، 10-06-2023 04:16 م

وزير الدفاع التركي يلغي جولته الاستطلاعية على الحدود مع سوريا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن التحقيقات حول حادث الانفجار الذي وقع في مصنع الصواريخ في العاصمة أنقرة، اليوم السبت، مستمرة وستتم معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة لمكان الحادث.

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وقال وزير الدفاع في بيان "تتوفر لدينا تسجيلات الكاميرات لمكان وقوع الحادث قبل وحتى لحظة وقوع الانفجار، والتحقيقات حول الانفجار مستمرة".


إلى ذلك ذكرت الوزارة أن الوزير كان قد ألغى برنامجه الذي كان مقررا اليوم في ولاية هاتاي جنوبي تركيا - والذي كان من المفترض أن يُجري خلاله جولة استطلاعية للمناطق الحدودية مع سوريا ويعود للعاصمة التركية أنقرة، لمتابعة تداعيات حادث الانفجار في مصنع الصواريخ.


ووقع صباح اليوم السبت، انفجار قوي في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة الماداغ بالعاصمة التركية أنقرة أسفرعن 5 قتلى.


بدوره كشف والي أنقرة، واصب شاهين، أن سبب الانفجار القوي في مصنع الصواريخ باروتسان MKE، وقع أثناء إعداد مقذوفات الديناميت التي تستخدم بالصواريخ.


وذكرت المعلومات الأولية وفق التقنيين والمتخصّصين، أن الحادث كان بسبب تفاعلات كيميائية في قسم تصنيع الديناميت.

 

RT

 




 

 


 

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