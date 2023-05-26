وزير المالية البريطاني: أولوية بريطانيا مكافحة التضخم

الوكيل الاخباري - أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، أن أولويته الاقتصادية هي مكافحة التضخم حتى على حساب حصول انكماش في بريطانيا.



وفي رده على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني بتشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤا في التضخم أقل مما كان متوقعا في نيسان الماضي، قال هانت في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم الجمعة، إن "التضخم في نهاية المطاف، هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنجلترا".

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